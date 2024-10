Tarantinitime.it - Musica e solidarietà. Grazie al concerto di Kid Yugi a Massafra e il festival del tatuaggio dello scorso settembre, sono stati donati 130mila euro ai reparti oncologici del Santissima Annunziata

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa II edizione deldi Kide deldel, che sisvolti nel fine settimana del 21 e 22, è stata un’esplosione di generosità per ideldi Taranto. Il connubio traha permesso la donazione diall’oncologia ed oncoematologia pediatrica della Asl Taranto. Una parte della donazione, in particolare, sarà utilizzata per un progetto di creazione in Asl Taranto di una biobanca, prevalentemente orientata a patologie oncoematologiche. L’iniziativa, che nel 2023 ha permesso di raccogliere ben 18mila, con i quali è stato possibile sostenere la borsa di studio per un medico impiegato in oncoematologia pediatrica, si è svolta anche quest’anno a, città natale del rapper Kid, apprezzatissimo soprattutto tra i giovani.