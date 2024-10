Migranti, la Germania "copia" il modello Italia e guarda al patto con l'Albania (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il portavoce del ministro degli Interni tedesco conferma che in Germania si guarda con interesse al patto Italia-Albania come possibile modello per una soluzione di esternalizzazione delle procedure d'asilo Ilgiornale.it - Migranti, la Germania "copia" il modello Italia e guarda al patto con l'Albania Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il portavoce del ministro degli Interni tedesco conferma che insicon interesse alcome possibileper una soluzione di esternalizzazione delle procedure d'asilo

