Migranti in Albania, minacce di morte a giudice Silvia Albano minacciata di morte (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – minacce di morte a Silvia Albano, "uno dei sei giudici della Sezione specializzata sui Diritti della Persona ed Immigrazione del Tribunale di Roma che hanno pronunciato i provvedimenti sui trattenimenti in Albania". Lo rende noto Magistratura democratica, di cui Silvia Albano è presidente dal novembre 2023. Magistratura democratica sottolinea che "la campagna di

Migranti in Albania - minacce di morte alla giudice del tribunale di Roma - Magistratura democratica conclude esprimendo vicinanza ai magistrati del Tribunale di Roma e "richiamando alle proprie responsabilita' chi alimenta il discredito e l'odio nei confronti delle istituzioni e delle persone". . "E' una vicenda che si aggiunge alla necessita' di scorta ai pubblici ministeri del processo Open Arms, attualmente in fase di discussione finale, e al rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri), organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa, che ha denunciato i contenuti sfrenatamente ostili che in Italia colpiscono coloro che, a diverso titolo, trattano la materia dell'immigrazione con riferimento alle vicende interne al Csm, Magistratura democratica sottolinea che "di fronte al clima di questa fase, di vera e propria intimidazione di magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, riteniamo di straordinaria gravita' che i consiglieri di Magistratura indipendente si siano sottratti alla sottoscrizione della richiesta di apertura di una pratica a tutela nei confronti dei giudici del Tribunale di Roma". (Agi.it)