Medioriente: 16 morti in raid Israele su scuola-rifugio in centro Gaza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 24 ott. (LaPresse/AP) – I funzionari medici palestinesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola dove si rifugiavano numerosi sfollati palestinesi nella Striscia di Gaza centrale. Altre 32 persone sono state ferite in un raid nel campo profughi di Nuseirat, secondo l’ospedale Awda che ha ricevuto le vittime. Lapresse.it - Medioriente: 16 morti in raid Israele su scuola-rifugio in centro Gaza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Deir al-Balah (Striscia di), 24 ott. (LaPresse/AP) – I funzionari medici palestinesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro unadove si rifugiavano numerosi sfollati palestinesi nella Striscia dicentrale. Altre 32 persone sono state ferite in unnel campo profughi di Nuseirat, secondo l’ospedale Awda che ha ricevuto le vittime.

