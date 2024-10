Manovra 2025, detrazioni: da spese sanitarie ai mutui le novità. Taglio del cuneo fino a 40mila euro. Bonus prima casa al 50%, 36% per le altre. Le misure (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il testo della Manovra di bilancio 2025, approvato dal Qurinale è stato depositato alla Camera. Contiene 144 articoli, che comprendono le misure fiscali, come il Taglio del cuneo e Ilmessaggero.it - Manovra 2025, detrazioni: da spese sanitarie ai mutui le novità. Taglio del cuneo fino a 40mila euro. Bonus prima casa al 50%, 36% per le altre. Le misure Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il testo delladi bilancio, approvato dal Qurinale è stato depositato alla Camera. Contiene 144 articoli, che comprendono lefiscali, come ildel

Cambia il taglio del cuneo : dal 2025 si trasforma in un bonus fiscale. Ci guadagna chi ha redditi tra 35mila e 40mila euro - Ora cambia tutto e il beneficio non arriva più attraverso un taglio dei contributi ma attraverso un generico bonus fiscale. La prima fascia ci ha risparmiato circa 70 euro al mese mentre quella più alta è arrivata a risparmiare anche 100 euro mensili. Tutti gli altri, cioè quelli che dichiarano meno di 35mila euro, saranno costretti a fare complessi calcoli per confrontare le buste paga del 2025 con quelle del 2024 e capire come cambia la loro situazione. (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra 2025 - buste paga più alte con il taglio del cuneo - ma non per tutti - A rimarcare l’importanza dell’intervento attuato dal governo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, nel corso di un evento svoltosi a Genova per i due anni dell’esecutivo Meloni, ha aggiunto che la volontà sia quella di riuscire a rendere strutturali queste misure. Gli sgravi contributivi per redditi fino a 20mila euro La Manovra 2025 conferma, almeno nel testo iniziale, gli sgravi contributivi per chi ha redditi minori di 20mila euro. (Quifinanza.it)

Manovra 2025 - 100 milioni per assunzioni docenti sostegno - altrettanti per tutor e orientatori. 60 milioni per carta docente - aumento stipendiale del 6% con fondi rinnovo contratto e taglio cuneo fiscale - 60 milioni per carta docente, aumento stipendiale del 6% con fondi rinnovo contratto e taglio cuneo fiscale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Manovra 2025, 100 milioni per assunzioni docenti sostegno, altrettanti per tutor e orientatori. . Nonostante il quadro di generale contenimento della spesa pubblica, la Legge di Bilancio 2025 ha riservato risorse al settore scolastico. (Orizzontescuola.it)