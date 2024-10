Manchester City, Haaland firma un gol pazzesco alla Ibrahimovic | VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella sfida di Champions League fra Manchester City e Sparta Praga, Erling Haaland firma un gol pazzesco alla Ibrahimovic Erling Haaland non si smentisce mai. Nella sfida di Champions League fra Manchester City e Sparta Praga, conclusasi con il risultato di 5-0 per la squadra di Pep Guardiola, l'attaccante dei Citizens firma un gol incredibile alla Ibrahimovic. Pianetamilan.it - Manchester City, Haaland firma un gol pazzesco alla Ibrahimovic | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella sfida di Champions League frae Sparta Praga, Erlingun golErlingnon si smentisce mai. Nella sfida di Champions League frae Sparta Praga, conclusasi con il risultato di 5-0 per la squadra di Pep Guardiola, l'attaccante dei Citizensun gol incredibile

Manchester City - Guardiola : “Haaland è incredibile. Mi diverto nel guardare come stiamo giocando” - Dobbiamo finire tra i primi otto perché è un buon vantaggio non giocare un turno a eliminazione diretta e concentrarsi sulla Premier League”. Non il secondo tempo contro il Fulham, ma in generale sono molto contento”, ha aggiunto Pep. . Ha segnato due gol e ne avrebbe potuti segnare altri due. “Mi sto divertendo molto per come stiamo giocando ultimamente. (Sportface.it)

Erling Haaland verrà venduto dal Manchester City dopo gli ultimi sviluppi - Erling Haaland sta per essere venduto dal Manchester City? Ha anche visto il norvegese dare una mano al City battendo il record di lunga data del Manchester City nella principale competizione europea. Il Barcellona non ha taciuto nella sua ammirazione per il sicario, tuttavia, Sky Sports Svizzera riferisce che in realtà sono i suoi rivali della Liga, il Real Madrid, a tentare l’attaccante. (Justcalcio.com)

Guardiola elogia l’“incredibile” Haaland mentre il Manchester City stabilisce il record della Champions League - L’obiettivo è provare a centrare ciò che ho centrato l’anno scorso. Ma non mi aspettavo che lo Sparta Praga difendesse così in profondità , viste le partite contro Salisburgo e Stoccarda giocate in modo offensivo. . Bernardo Silva è rimasto SCIOCCATO vedendo le acrobazie di Haaland pic. Il City ha nominato solo cinque giocatori di movimento in panchina per la partita, e Guardiola ha ammesso che una squadra piccola, nel tempo, potrebbe essere un problema Tuttavia, è rimasto fermamente convinto che qualunque squadra sceglierà darà tutto per la maglia. (Justcalcio.com)