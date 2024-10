Lorenzo Spolverato rivela il triangolo amoroso al Gran Hermano: sconcertanti chiacchiere su Helena Prestes – VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la sua dichiarazione d’amore a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha fatto nuove rivelazioni che lasciano senza parole. Questa volta, al centro delle sue affermazioni, c'è il suo rapporto con la brasiliana Helena Prestes. Tra confessioni sconvolgenti e risate superficiali, la Casa del Gran Hermano è sempre più incandescente. L'articolo Lorenzo Spolverato rivela il triangolo amoroso al Gran Hermano: sconcertanti chiacchiere su Helena Prestes – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Lorenzo Spolverato rivela il triangolo amoroso al Gran Hermano: sconcertanti chiacchiere su Helena Prestes – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la sua dichiarazione d’amore a Shaila Gatta,ha fatto nuovezioni che lasciano senza parole. Questa volta, al centro delle sue affermazioni, c'è il suo rapporto con la brasiliana. Tra confessioni sconvolgenti e risate superficiali, la Casa delè sempre più incandescente. L'articoloilalsuproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

