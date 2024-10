Quotidiano.net - L’Oms sospende le vaccinazioni a Gaza. Blinken: "È il momento di fermare la guerra"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato la sospensione della campagna di vaccinazione antipolio aa causa dell’intensificarsi dei bombardamenti che mettono a rischio anche il personale sanitario. L’escalation di violenza, con "intensi bombardamenti" israeliani, gli spostamenti di massa dei civili in fuga e la mancanza di accesso al nord dihanno costretto l’agenzia Onu ae rinviare la fase finale della campagna di profilassi, in teoria in partenza ieri: si mirava a vaccinare oltre 119mila bambini nel nord di. In questo contesto il segretario di Stato americano, Antony J., ha incontrato sempre ieri a Riad il principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman per "discutere i nostri comuni sforzi tesi a mettere fine ai conflitti della regione e a stabilire una pace e una sicurezza più ampia".