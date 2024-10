Livorno, scopre dopo 18 anni che la moglie era nata uomo (Di giovedì 24 ottobre 2024) scopre dopo 18 anni che sua moglie prima era un uomo e chiede l'annullamento del contratto nuziale al Tribunale di Livorno che glielo nega Imolaoggi.it - Livorno, scopre dopo 18 anni che la moglie era nata uomo Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)18che suaprima era une chiede l'annullamento del contratto nuziale al Tribunale diche glielo nega

Livorno - scopre che la moglie è nata uomo e chiede di annullare il matrimonio : no del tribunale - Il tribunale di Livorno però non accoglie la richiesta. Secondo l’articolo 122 del Codice civile, il matrimonio può essere annullato solo per “violenza o errore” sull’identità o le qualità fondamentali della persona. L’unica strada che rimane ora all’uomo è il divorzio. Dall’altra parte, la donna fornisce una versione completamente diversa. (Thesocialpost.it)

