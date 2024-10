Livorno, scopre che la moglie è nata uomo e chiede di annullare il matrimonio: no del tribunale (Di giovedì 24 ottobre 2024) scopre dopo 18 anni che la moglie era nata uomo e chiede l’annullamento del matrimonio. Il tribunale di Livorno però non accoglie la richiesta. La sentenza parla chiaro: secondo i giudici, il fatto di non conoscere l’originario sesso del coniuge non rappresenta un motivo valido per annullare le nozze. Per l’uomo, che ora dovrà affrontare il divorzio, la mancata rivelazione costituisce un inganno, ma la legge non è dello stesso parere.Leggi anche: Gatto salva famiglia da un incendio e poi muore: una storia commovente Il matrimonio era stato celebrato nel 2003 e durato fino al 2021, quando i due si erano separati. Nel frattempo, avevano anche iniziato le pratiche per adottare un bambino, che però non erano mai andate a buon fine. Thesocialpost.it - Livorno, scopre che la moglie è nata uomo e chiede di annullare il matrimonio: no del tribunale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dopo 18 anni che laeral’annullamento del. Ildiperò non accoglie la richiesta. La sentenza parla chiaro: secondo i giudici, il fatto di non conoscere l’originario sesso del coniuge non rappresenta un motivo valido perle nozze. Per l’, che ora dovrà affrontare il divorzio, la mancata rivelazione costituisce un inganno, ma la legge non è dello stesso parere.Leggi anche: Gatto salva famiglia da un incendio e poi muore: una storia commovente Ilera stato celebrato nel 2003 e durato fino al 2021, quando i due si erano separati. Nel frattempo, avevano anche iniziato le pratiche per adottare un bambino, che però non erano mai andate a buon fine.

