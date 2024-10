Iltempo.it - Le "guerre stellari" finiscono alla Corte dei conti: esposto sui 300mila euro

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppe Conte "licenzia" Beppe Grillo e il centrodestra porta il famoso contratto daall'attenzione delladei. "Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile", ha risposto il presidente del Movimento 5 stelledomanda di Bruno Vespa sulla possibile fine del rapporto con il Garante nel nuovo libro del giornalista Rai "Hitler e Mussolini - L'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuovapa)". Grillo "è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale", afferma Conte che annuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300 milaal fondatore del Movimento 5 stelle. Secondo quanto si apprende,il contratto è in scadenza e non sarà rinnovato.