La lite tra la sorella di Giuli e Mollicone, il ruolo di Sangiuliano, le ire di Fazzolari e le smentite di rito: dentro Fdi è guerra tra bande (Di giovedì 24 ottobre 2024) In pubblico fratelli (d’Italia), in privato coltelli. La vicenda delle dimissioni di Francesco Spano, ormai ex capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli, è l’ennesimo sintomo di un clima tesissimo all’interno del partito di Giorgia Meloni. La stessa premier, del resto, nell’intervista con il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno aveva confermato le fibrillazioni dopo la notizia della nomina di Spano, rivelando il suo tentativo di disinteressarsi della questione con un laconico “parlatene con Giuli”. Il passo indietro del braccio destro del ministro, però, non ha fatto altro che acuire la tensione. Il caso di giornata del resto è lo scontro avvenuto ieri in Transatlantico Antonella Giuli, sorella del ministro e componente dell’ufficio stampa della Camera, e Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera. Ilfattoquotidiano.it - La lite tra la sorella di Giuli e Mollicone, il ruolo di Sangiuliano, le ire di Fazzolari e le smentite di rito: dentro Fdi è guerra tra bande Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In pubblico fratelli (d’Italia), in privato coltelli. La vicenda delle dimissioni di Francesco Spano, ormai ex capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro, è l’ennesimo sintomo di un clima tesissimo all’interno del partito di Giorgia Meloni. La stessa premier, del resto, nell’intervista con il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno aveva confermato le fibrillazioni dopo la notizia della nomina di Spano, rivelando il suo tentativo di disinteressarsi della questione con un laconico “parlatene con”. Il passo indietro del braccio destro del ministro, però, non ha fatto altro che acuire la tensione. Il caso di giornata del resto è lo scontro avvenuto ieri in Transatlantico Antonelladel ministro e componente dell’ufficio stampa della Camera, e Federico, presidente della commissione Cultura della Camera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite alla Camera tra Mollicone e la sorella di Giuli : c’entra il caso Spano? - E più o meno negli stessi momenti, per cosa litigavano la sorella del ministro Giuli, Antonella, ora all’ufficio stampa della Camera, e il presidente della commissione Cultura, il “rampelliano” Federico Mollicone, in pieno Transatlantico a Montecitorio? C’entrerà il messaggio inviato in chat dal coordinatore di FdI del IX municipio di Roma, Fabrizio Busnengo, in cui si definisce proprio Spano «pederasta»? E che avrà detto la bionda Antonella di così grave da far urlare a Mollicone «che fai, mi minacci?». (Lettera43.it)

Lite tra Renzi e Giuli in Aula. Il ministro : “Adeguerò l’eloquio alle sue capacità cognitive”. Poi il battibecco tra il leader di Iv e La Russa - . Il leader di Iv ha chiesto se “questa nomina è stata fatta sulla base di una valutazione di merito o in nome dell’amichettismo, come io penso?”. Ales ha sempre seguito per il reclutamento procedure di valutazione comparativa imparziali e trasparenti in conformità con la legge. Il ministro: “Adeguerò l’eloquio alle sue capacità cognitive”. (Ilfattoquotidiano.it)

Libano - lite Bocchino-Di Battista. “Stai coi terroristi e con Giulio Andreotti”. “Studia - la tua è pura ignoranza”. Su La7 - L'articolo Libano, lite Bocchino-Di Battista. Israele ha bombardato la Siria, uccidendo decine di persone e ha causato la morte di oltre 1000 persone nei territori occupati”. Ma è una cosa folle, è follia pura”. “Parliamo dei morti – replica Di Battista – ma evidentemente i morti palestinesi non interessano a Bocchino, che li tratta come animali. (Ilfattoquotidiano.it)