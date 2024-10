La festa di benedizione delle mamme in attesa: bellissima iniziativa arrivata anche in Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) La benedizione delle mamme in gravidanza con una festa: è la meravigliosa alternativa al più comune baby shower ed esprime la fede e la gratitudine per il dono ricevuto. Il periodo della gravidanza è uno dei momenti più belli della vita di una donna. Durante i nove mesi di gestazione, quando una nuova vita umana L'articolo La festa di benedizione delle mamme in attesa: bellissima iniziativa arrivata anche in Italia proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - La festa di benedizione delle mamme in attesa: bellissima iniziativa arrivata anche in Italia Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lain gravidanza con una: è la meravigliosa alternativa al più comune baby shower ed esprime la fede e la gratitudine per il dono ricevuto. Il periodo della gravidanza è uno dei momenti più belli della vita di una donna. Durante i nove mesi di gestazione, quando una nuova vita umana L'articolo Ladiininproviene da La Luce di Maria.

Festa dedicata agli animali - cerimonia di benedizione con l’associazione “Aronne” - Saremo felici di celebrare insieme a chi ama gli animali - ha detto Fanara - per. . Cerimonia di benedizione degli animali, organizzata dall’associazione animalista Aronne presieduta daSandro Fanara, domenica 13 ottobre alle 16 nella parrocchia di San Gregorio in viale Cannatello ad Agrigento. (Agrigentonotizie.it)

Grande festa al rifugio tra giochi e benedizione - . Alle 17 la benedizione di proprietari e animali, rito che da oltre 40 anni si ripete in occasione della festa di San Francesco. Un fine settimana di festa all’Enpa di Monza. Oggi e domani si svolgerà la Giornata degli animali. Oggi i volontari saranno presenti in via Italia con un banchetto con tanti gadget e idee regalo ispirate al mondo degli animali e che serviranno a sostenere le attività dell’Enpa. (Ilgiorno.it)

Ritorna la tradizionale benedizione degli animali per la festa di San Francesco d'Assisi - Anche quest'anno, grazie alla disponibilità e al cuore generoso di padre Antonio e padre Luciano, si rinnova una delle tradizioni più amate dalla nostra comunità: la benedizione degli animali domestici in occasione della festività di san Francesco d'Assisi, patrono degli animali e dell'ecologia. . (Avellinotoday.it)