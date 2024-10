Tvplay.it - Juve, la novità sul rinnovo di Vlahovic spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Laè ancora in fase di ricostruzione, ma in vista del big match contro l’Inter continua a preoccupare l’attacco, con l’aggiunta la situazione contrattuale di. Domenica lantus si gioca molto, a livello simbolico, di questa sua stagione. Sebbene siamo solamente all’inizio dell’annata, la squadra bianconera ha già piazzato un’asticella piuttosto alta, e contro l’Inter è chiamata a dimostrare il suo reale valore. Ma sul banco del club torinese c’è anche la questione, non solo sotto il profilo tecnico ma anche puramente manageriale, con ildel contratto della punta. Nessuno comenella: l’attacco dipende da lui. (LaPresse) TvPlay.itNulla di urgentissimo, ma nemmeno da prendere alla leggera. L’accordo tra la punta classe 2000 e lascadrà nel 2026, quindi se non ora la prossima estate bisognerà iniziare a trattare seriamente.