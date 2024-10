Lanazione.it - Il giallo di Flavia Agonigi. Il mistero e le paure: “Sembra un piano architettato bene”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 24 ottobre 2024 – “E’ tutto architetto troppo, non si trova la macchina, non si trova, telefoni spenti,una cosa programmata, tutto troppo a misura”, dice Greta, un’amica di, ai microfoni de “La Vita in diretta”. Temendo cheMello, 54 anni, origini brasiliane, ma cittadina italiana – la donna scomparsa dodici giorni fa – possa essere finita vittima di undiabolico. Mada chi? Greta non riesce a credere che dinon si trovi traccia. Qualcuno l’avrebbe fatta sparire di proposito, secondo ledell’amica: “Non era da lei sparire così, non aveva motivo”. Ha incontrato la persona sbagliata? “Si, secondo me sì”, dice Greta. Eppure nella vita diera tutto tranquillo. Fuori e in famiglia. Era benvoluta da tutti, anche al Don Carlos dov’era andata a ballare la sera che poi è sparita.