Giugliano, lascia auto sul marciapiede: sul cruscotto biglietto di noto politico

È stata portata via dal carroattrezzi su disposizione della Polizia Municipale di Giugliano l'auto parcheggiata sul marciapiede in via Antimo Panico. La macchina apparterrebbe a un noto politico di Giugliano. Sul cruscotto della macchina fuori posto, l'automobilista ha lasciato un biglietto da visita.

