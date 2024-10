Ilrestodelcarlino.it - Gaiani: "Cig alla Rexnord. Uno spiraglio da seguire nell’ottica di sviluppo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’apertura dellacassa integrazione è uno sprazzo di luce per il futuro. Ma non basta: "Mi auguro che lolunedì si apra e venga dato corso alle proposte dei dipendenti e dei sindacati – ha commentato Carlotta(foto), candidata nelle liste del Pd di Ferrara per le elezioni regionali – È fondamentale passare dinaccettabile logica della procedura per cessazione di aziendaprospettiva della crisi aziendale, che mira all’utilizzo degli ammortizzatori sociali ma nella ben diversa logica della prosecuzione dell’attività aziendale". E ancora: "È una ferita che lacera il tessuto economico e sociale della nostra provincia e va ricomposta al più presto. La Regione Emilia-Romagna sta lavorandoricerca di una soluzione positiva a queste situazioni, che rischiano di impoverire ancora di più il tessuto economico già fragile della nostra provincia".