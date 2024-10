Anticipazionitv.it - Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? Parla la ragazza con cui è stato avvistato

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il gossip italiano è esploso dopo la presunta paparazzata che vedrebbeinsieme ad una donna diversa da. Si tratta della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, la quale si sarebbe intrattenuta in un hotel romano con il calciatore per oltre un’ora e mezza. La diretta interessata avrebbe persino confermato la liaison e ora la domanda è sorta spontanea: la storia traè finita? Si attendono eventuali risposte dal numero dieci per eccellenza.è stata tradita? Sta facendo il giro del web la notizia dell’incontro in un hotel romano trae Marialuisa Jacobelli. In attese di conferme, arriverebbe quella della giornalista sportiva che non lascia spazio ai dubbi: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”.