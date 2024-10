Formia / Premiata dal sindaco Gianluca Taddeo la triplista Dariya Derkach (Di giovedì 24 ottobre 2024) Formia – “All’atleta Dariya Derkach, pluricampionessa italiana e argento europeo indoor nella specialità del salto triplo e finalista alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, per essersi distinta grazie alla tenacia e al sacrificio nelle più prestigiose competizioni sportive e che ha scelto la Città di Formia come luogo del cuore, portando alto il suo nome L'articolo Formia / Premiata dal sindaco Gianluca Taddeo la triplista Dariya Derkach Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Premiata dal sindaco Gianluca Taddeo la triplista Dariya Derkach Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 24 ottobre 2024)– “All’atleta, pluricampionessa italiana e argento europeo indoor nella specialità del salto triplo e finalista alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, per essersi distinta grazie alla tenacia e al sacrificio nelle più prestigiose competizioni sportive e che ha scelto la Città dicome luogo del cuore, portando alto il suo nome L'articolodallaTemporeale Quotidiano.

LIVE Atletica - Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA : Simonelli secondo - tocca a Dariya Derkach - 15 13. 42 Nei 5000 metri il ritmo lo impone la lepre Vanoppen, che però si sfila ai 2000 metri. Ora tocca proprio a Furlani per l’ultimo tentativo. 66. 09 10 6 7 7 KIMELI Isaac BEL 9 MAR 1994 12:56. 19. 08 per Gayle, il giamaicano rimane ampiamente al comando nel lungo prima dell’ultima serie. 11 Lancio del disco (femminile) 19. (Oasport.it)

Atletica - Dariya Derkach ottava nella finale olimpica del triplo. Vittoria storica per la Dominica con Lafond - . Nessun rimpianto in ogni caso per la zona medaglie, distante oltre mezzo metro. 02 metri. Un buon risultato tutto sommato per l’azzurra, che non è riuscita però a replicare il 14. 67). In assenza della venezuelana primatista mondiale Yulimar Rojas (causa infortunio), è stata Thea Lafond a conquistare l’oro a cinque cerchi ritoccando il suo record nazionale e la miglior prestazione globale dell’anno con un secondo salto da 15. (Oasport.it)

Atletica - Dariya Derkach : “Contenta ed emozionata per la prima finale ai Giochi” - L’azzurra è riuscita a trovare un super 14,35 al secondo salto (era arrivato anche un eccellente 14,19 al primo) ed ha conquistato un meraviglioso accesso alla finale con la misura d’entrata. Arriva il miglior risultato stagionale, ma in generale una delle misure della carriera per Dariya Derkach nelle qualificazioni del salto triplo femminile alle Olimpiadi di Parigi. (Oasport.it)