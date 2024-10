Fonseca svela l’inaspettato consiglio dato da Sinner, è stato la svolta: “Pensavo fosse uno scherzo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Joao Fonseca ha raccontato il dietro le quinte delle Finals 2023 quando ebbe l'opportunità di conoscere Sinner. Il brasiliano ricevette un consiglio speciale. Fanpage.it - Fonseca svela l’inaspettato consiglio dato da Sinner, è stato la svolta: “Pensavo fosse uno scherzo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Joaoha raccontato il dietro le quinte delle Finals 2023 quando ebbe l'opportunità di conoscere. Il brasiliano ricevette unspeciale.

Joao Fonseca: “Sinner è il mio punto di riferimento” - Tennis - Interviste | Il giovane talento brasiliano si racconta: "Jannik mi consigliò di non andare al college e di passare direttamente al professionismo" ... (ubitennis.com)

Joao Fonseca: "Sinner mi consigliò di passare professionista, è il mio riferimento" - Fonseca ha svelato di aver ricevuto un consiglio fondamentale per la sua carriera dall'altoatesino durante un allenamento svolto alle ATP Finals 2023. Joao Fonseca, classe 2006, è uno dei talenti in ... (eurosport.it)

