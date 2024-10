Ex modella accusa Donald Trump di molestie (Di giovedì 24 ottobre 2024) La ex modella Stacey Williams ha recentemente rivelato di essere stata vittima di molestie sessuali da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, negli anni ’90. Le dichiarazioni di Williams sono state riportate dal quotidiano britannico The Guardian, suscitando nuovamente scalpore sulle passate frequentazioni di Trump con personaggi controversi come Jeffrey Epstein. Leggi anche: Donald Trump shock: “Vorrei avere i generali che aveva Hitler”. Esplode la polemica L’incontro con Trump attraverso Epstein Secondo quanto riferito, Stacey Williams, nota per la sua carriera come modella professionista negli anni ’90, avrebbe conosciuto Donald Trump grazie a Jeffrey Epstein, noto finanziere e trafficante di minori, già al centro di altre accuse contro celebrità e politici. Thesocialpost.it - Ex modella accusa Donald Trump di molestie Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La exStacey Williams ha recentemente rivelato di essere stata vittima disessuali da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti,, negli anni ’90. Le dichiarazioni di Williams sono state riportate dal quotidiano britannico The Guardian, suscitando nuovamente scalpore sulle passate frequentazioni dicon personaggi controversi come Jeffrey Epstein. Leggi anche:shock: “Vorrei avere i generali che aveva Hitler”. Esplode la polemica L’incontro conattraverso Epstein Secondo quanto riferito, Stacey Williams, nota per la sua carriera comeprofessionista negli anni ’90, avrebbe conosciutograzie a Jeffrey Epstein, noto finanziere e trafficante di minori, già al centro di altre accuse contro celebrità e politici.

