Dimmi La Verità | ospite Marco Pellegrini (M5s) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco #DimmiLaVerità del 24 ottobre 2024. ospite il capogruppo M5s in Commissione Difesa alla Camera, Marco Pellegrini. L'argomento del giorno è: "Netanyahu senza freni, ma l'Italia non blocca l'acquisto e la vendita di armi a Israele". A Dimmi La Verità il capogruppo M5s in Commissione Difesa alla Camera Marco Pellegrini. Argomento: Netanyahu senza freni, ma l'Italia non blocca l'acquisto e la vendita di armi a Israele. Laverita.info - Dimmi La Verità | ospite Marco Pellegrini (M5s) Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco #Ladel 24 ottobre 2024.il capogruppo M5s in Commissione Difesa alla Camera,. L'argomento del giorno è: "Netanyahu senza freni, ma l'Italia non blocca l'acquisto e la vendita di armi a Israele". ALail capogruppo M5s in Commissione Difesa alla Camera. Argomento: Netanyahu senza freni, ma l'Italia non blocca l'acquisto e la vendita di armi a Israele.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Confermato l'appuntamento di oggi con Le orecchiette della solidarietà - Speciale Chiara Gamberale super ospite di ottobre alle Vecchie Segherie Mastrototaro Domani, 11 ottobre, l’incontro con l’autrice che presenterà il suo ultimo romanzo “Dimmi di te” Speciale San Magno ... (molfettaviva.it)

Anticipazioni Amici 13/10: new entry, ospiti e discussioni tra prof - Registrazione e anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 13 ottobre 2024 L'articolo Anticipazioni Amici 13/10: new entry, ospiti e discussioni tra prof provi ... (msn.com)

Fedele duro: "Per me la Juventus a stento arriverà al quarto posto" - L'ex dirigente Enrico Fedele è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato della ripresa del campionato: "In queste due partite potrebbe anche aumentare ... (tuttojuve.com)