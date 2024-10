Deutsche Bank non interessata a Commerzbank almeno nel breve BCE verso l' autorizzazione ad Unicredit a salire al 299%

Deutsche Bank non interessata a Commerzbank, almeno nel breve, BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29,9% (Di giovedì 24 ottobre 2024) James von Moltke, AD di Deutsche Bank, sulla fusione con CommerzBank: "Avevamo bisogno di tempo per essere completamente pronti e quel momento non è ancora arrivato" Deutsche Bank non accelera verso una fusione rapida con CommerzBank, ma non esclude del tutto questa opzione. Questo è il messa Ilgiornaleditalia.it - Deutsche Bank non interessata a Commerzbank, almeno nel breve, BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29,9% Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) James von Moltke, AD di, sulla fusione con Commerz: "Avevamo bisogno di tempo per essere completamente pronti e quel momento non è ancora arrivato"non accelerauna fusione rapida con Commerz, ma non esclude del tutto questa opzione. Questo è il messa

L'utile di Deutsche Bank sale a 1 - 7 miliardi nel trimestre - I ricavi sono aumentati del 3% a 22,9 miliardi. Deutsche Bank ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile di 1,7 miliardi di euro, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo del 2024. Alla crescita dei risultati operativi ha contribuito un aumento dei ricavi del 5% a 7,5 miliardi, con le commissioni salite del 5% a 2,5 miliardi mentre il margine di interesse è rimasto sostanzialmente stabile. (Quotidiano.net)

Sponda tedesca per la Cina. Ecco l’assist di Deutsche Bank per il debito del Dragone - Peccato che non tutti siano d’accordo, anzi, l’ennesimo bazooka cinese è visto come un altro colpo a vuoto. Deutsche bank, la principale banca tedesca, che più volte il governo federale ha immaginato all’altare con Commerzbank, ha infatti offerto il suo sostegno al ministero delle Finanze cinese, per collocare una cospicua parte di bond sovrani. (Formiche.net)

Deutsche Bank si sfila dalla partita su Commerzbank (2) - "Il management" di Deutsche Bank "ritiene che ci sia ancora un grande potenziale di miglioramento da dimostrare ai nostri investitori prima di condividerlo con un altro gruppo di azionisti in una operazione in azioni", ha detto von Moltke, interpellato su Commerzbank. "E' soverchiante la considerazione che ci sia ancora tanto da fare - attuare la nostra strategia, sprigionare il valore della nostra banca - prima di guardare a cose che sono espansive", ha concluso il cfo di Deutsche Bank, chiudendo in modo netto la porta a un intervento in soccorso di Commerzbank. (Quotidiano.net)