Corrieretoscano.it - Dal Questore di Firenze 100 Daspo ai tifosi del Milan trovati con mazze e spranghe

(Di giovedì 24 ottobre 2024)delin trasferta acom, saranno 100 in totale iemessi daldi. Lo scorso 6 ottobre, nel corso dell’incontro calcistico Fiorentina –la Polizia ha scoperto un arsenale di oggetti atti ad offendere nascosto all’interno di due pullman provenienti dal capoluogo lombardo. Per questo ilMaurizio Auriemma sta ultimando, in questi giorni, l’emissione dinei confronti degli ultrasisti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in contesti di manifestazioni sportive in ragione degli strumentiin loro possesso.