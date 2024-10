Coppa del Mondo di Nuoto, Thomas Ceccon conquista il terzo posto nei 100 misti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incheon, 24 ottobre 2024 – Sale ancora sul podio un immenso Thomas Ceccon in Coppa del Mondo. Il Nuoto azzurro applaude il suo campione olimpico, che stacca il terzo posto nei 100 misti (51?15), nella tappa di Incheon. In Corea del Sud e nella distanza della vasca corta, Lorenzo Mora, invece, conquista il sesto posto nei 200 dorso (1’50?05). Le gare si svolgeranno fino al 26 ottobre. Azzurri A Incheon (da federNuoto.it). Gli azzurri in acqua sono Thomas Ceccon (Leosport/Fiamme Oro), Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato (CC Aniene). Presenti anche Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) e Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) specialisti della vasca da venticinque metri che come gli altri italiani cercano la miglior condizione in vista degli Assoluti invernali open Frecciarossa di Riccione (14-16 novembre). Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incheon, 24 ottobre 2024 – Sale ancora sul podio un immensoindel. Ilazzurro applaude il suo campione olimpico, che stacca ilnei 100(51?15), nella tappa di Incheon. In Corea del Sud e nella distanza della vasca corta, Lorenzo Mora, invece,il sestonei 200 dorso (1’50?05). Le gare si svolgeranno fino al 26 ottobre. Azzurri A Incheon (da feder.it). Gli azzurri in acqua sono(Leosport/Fiamme Oro), Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato (CC Aniene). Presenti anche Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/GenovaMy Sport) e Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) specialisti della vasca da venticinque metri che come gli altri italiani cercano la miglior condizione in vista degli Assoluti invernali open Frecciarossa di Riccione (14-16 novembre).

