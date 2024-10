Cooperativa senza soldi da marzo: assistenti sociali verso lo stop (Di giovedì 24 ottobre 2024) Servizi sociali ai minimi termini. Dopo lo stop dell'assistenza domiciliare ad anziani e disabili e quello annunciato per il 1° novembre del centro polifunzionale disabili gestito dalla Cooperativa Ozanam, arriva anche la proclamazione dello stato di agitazione anche per gli assistenti sociali Casertanews.it - Cooperativa senza soldi da marzo: assistenti sociali verso lo stop Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Serviziai minimi termini. Dopo lodell'assistenza domiciliare ad anziani e disabili e quello annunciato per il 1° novembre del centro polifunzionale disabili gestito dallaOzanam, arriva anche la proclamazione dello stato di agitazione anche per gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volersi bene per ripartire: E.Va Odv coinvolge le donne che hanno subito violenza con “Creativa-mente” - Yoga, uncinetto, massaggi per otto partecipanti, ospitate in case rifugio. Al lavoro una squadra che comprende Cooperativa Baobab, Fondazione Felicita Morandi, centro BhagaYoga, gruppo “Inseguendo un ... (varesenoi.it)

Mattarella alla Biennale di Legacoop: «Alluvioni? Conseguenza evidente di mutamenti climatici» - Pubblichiamo di seguito l’intervento integrale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tenuto oggi in occasione della Cerimonia di inaugurazione della Biennale dell’economia cooperativa, o ... (greenreport.it)

Porto di Venezia, accordo raggiunto dopo 8 giorni di sciopero - Intesa su contratto e stipendi: soddisfazioni sia dai sindacati sia dall'Autorità portuale. Resta l'agitazione dei dipendenti amministrativi ... (rainews.it)