Conte può cambiare con il Lecce: pensa a Neres e Ngonge titolari

Corriere dello Sport – Conte può cambiare con il Lecce: pensa a Neres e Ngonge titolari L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla prossima

Verso Napoli-Lecce - il turnover può cambiare tutto : almeno tre ballottaggi per Conte - La formazione partenopea è chiamata ad approfittare della complicata situazione dei pugliesi, provando a mantenere il primo posto prima del terribile ciclo di big match. . Da questo momento in poi qualsiasi scelta peserà come un macigno. Nelle ultime ore si è dibattuto circa il possibile riposo per Romelu Lukaku, parso in difficoltà fisica al Castellani: in caso di panchina, potrebbe essere schierato dal primo minuto Giovanni Simeone. (Spazionapoli.it)

Napoli-Como - Fabregas elogia Conte : in un modo fece cambiare idea al mister - Non dobbiamo avere paura”. “Conte è probabilmente il migliore allenatore degli ultimi anni – sostiene il mister del Como – Mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento, l’ho avuto due anni al Chelsea. Al tempo – il 2016 – Antonio Conte aveva altri piani per il suo reparto: “Mi disse che non avrei fatto parte dell’undici iniziale, sempre con il massimo rispetto – ha ricordato Fabregas – Io rimasi al Chelsea, ho lavorato senza parlare e dopo 4 mesi giocavo sempre”. (Spazionapoli.it)

Pug - asse tra il sindaco e Negrini : "Se Mezzetti fa cambiare idea a Fd’I siamo i primi a essere contenti" - La mozione ha proposto un modo per gestire meglio i tempi della manifestazione ed evitare di bloccare le imprese, ha posto il tema dell’emergenza abitativa o il tema dei centri di vicinato nella volontà di governare le proposte commerciali". Purtroppo ‘allo stato progettuale presentato non trovano, una valutazione sufficientemente positiva’, non abbastanza, ma in alcuni casi non cosi lontano". (Ilrestodelcarlino.it)