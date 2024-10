Conte licenzia Grillo, il divorzio dal fondatore M5s nel libro di Vespa: chiuso il contratto di consulenza da 300mila euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arriva a toccare anche il portafoglio la rottura tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e il suo attuale presidente, nonché primo presidente del Consiglio espresso dal partito, travolge anche. Nell’ultimo libro di Bruno Vespa, intitolato Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova europa), Giuseppe Conte parla del contratto di consulenza che il Movimento ha con il comico e “garante”. «Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale», secca, diretta, la decisione di Conte. Lo scontro è passato quindi dalle missive infuocate ai fatti. L’ex premier ha intenzione di interrompere il contratto di consulenza da 300mila euro che Grillo riceve per la comunicazione del Movimento. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arriva a toccare anche il portafoglio la rottura tra ildel Movimento 5 Stelle e il suo attuale presidente, nonché primo presidente del Consiglio espresso dal partito, travolge anche. Nell’ultimodi Bruno, intitolato Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuovapa), Giuseppeparla deldiche il Movimento ha con il comico e “garante”. «Beppeè responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale», secca, diretta, la decisione di. Lo scontro è passato quindi dalle missive infuocate ai fatti. L’ex premier ha intenzione di interrompere ildidachericeve per la comunicazione del Movimento.

