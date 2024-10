Conte, cambi anche in difesa: valutazioni su Rafa Marin e Juan Jesus (Di giovedì 24 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Conte, cambi anche in difesa: valutazioni su Rafa Marin e Juan Jesus L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su alcuni L'articolo Conte, cambi anche in difesa: valutazioni su Rafa Marin e Juan Jesus proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte, cambi anche in difesa: valutazioni su Rafa Marin e Juan Jesus Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Corriere dello Sport –insuL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su alcuni L'articoloinsuproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caressa su Lukaku : “Conte può cambiare tutto” - Questo non favorisce lo spettacolo e alla fine ci si annoia. Il problema dello spettacolo in Serie A Infine, Caressa ha chiuso il suo intervento con una riflessione sul gioco in Serie A: “Noi abbiamo un gioco lento e intricato invece che veloce e diretto. Caressa ha però sottolineato come la mentalità di Conte possa essere un fattore decisivo per la lotta scudetto. (Napolipiu.com)

Conte può cambiare con il Lecce : pensa a Neres e Ngonge titolari - Corriere dello Sport – Conte può cambiare con il Lecce: pensa a Neres e Ngonge titolari L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima … L'articolo Conte può cambiare con il Lecce: pensa a Neres e Ngonge titolari proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Napoli-Lecce - Conte cambia tutto : Tridente con Ngonge e Neres - Alex Meret potrebbe rientrare in porta dopo l’infortunio, mentre a centrocampo Conte dovrebbe confermare il trio composto da Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay, con quest’ultimo che potrebbe adattarsi al 4-3-3 già visto contro l’Empoli. com. Lukaku resta il perno dell’attacco Romelu Lukaku non si tocca. (Napolipiu.com)