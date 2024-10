Napolipiu.com - Ciro Mertens, scugnizzo a Istanbul: già parla napoletano come il papà!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il figlio di Driessta già imparando la lingua Napoletana Il piccolo, figlio di Dries, sta crescendo ama il suo legame con Napoli rimane fortissimo.promesso dalsta imparando il, la lingua della città che ha adottato il suo celebre padre e che è entrata nei cuori della famiglia. A, tra una parola turca e una napoletana,sta dimostrando un’ottima attitudine a imparare il dialetto partenopeo, simbolo dell’amore per una città che Dries non ha mai dimenticato. Crescere con le radici ben salde nella cultura napoletana è una promessa che il bomber ha fatto e che sta mantenendo per il suo piccolo, rendendolo un vero “” anche da lontano. Dries e la sua famiglia mantengono viva la connessione con Napoli, un amore che trascende la distanza e che ora viene trasmesso anche alla nuova generazione.