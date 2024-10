Cassa integrazione contro la crisi. I sindaci del centrodestra esultano: "Roma è stata più vicina di Firenze" (Di giovedì 24 ottobre 2024) COMPRENSORIO "Otto settimane di Cassa integrazione per le concerie e il settore moda, comprese le aziende sotto i quindici dipendenti, sono un ottimo risultato perché consente alle imprese di arrivare alla fine dell’anno senza il riscchio di dover licenziare. Le otto settimane stabilite dal governo Meloni sono riferite, infatti, al 2024 ed è quello che abbiamo chiesto nell’incontro a Roma con il ministro Urso insieme a tutti i sindaci della zona del Cuoio e ai rappresentanti delle associazioni di categoria". I sindaci del centrodestra, ieri in conferenza stampa nella sala consiliare di Castelfranco, plaudono alla decisione del governo di concedere ulteriori settimane di Cassa integrazione. Con Fabio Mini (Castelfranco), Roberto Giannoni (Santa Croce) e Manuela Del Grande (Santa Maria a Monte) c’era Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Lanazione.it - Cassa integrazione contro la crisi. I sindaci del centrodestra esultano: "Roma è stata più vicina di Firenze" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) COMPRENSORIO "Otto settimane diper le concerie e il settore moda, comprese le aziende sotto i quindici dipendenti, sono un ottimo risultato perché consente alle imprese di arrivare alla fine dell’anno senza il riscchio di dover licenziare. Le otto settimane stabilite dal governo Meloni sono riferite, infatti, al 2024 ed è quello che abbiamo chiesto nell’incon il ministro Urso insieme a tutti idella zona del Cuoio e ai rappresentanti delle associazioni di categoria". Idel, ieri in conferenza stampa nella sala consiliare di Castelfranco, plaudono alla decisione del governo di concedere ulteriori settimane di. Con Fabio Mini (Castelfranco), Roberto Giannoni (Santa Croce) e Manuela Del Grande (Santa Maria a Monte) c’era Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

