Canada il premier Trudeau a rischio | Dimettiti prima delle elezioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Decine di parlamentari (scontenti) del partito liberale canadese hanno chiesto le dimissioni del loro primo ministro Justin. Che dovrà decidere, entro l’inizio della prossima settimana, se rimanere come leader della forza politica o affrontare una possibile rivolta del caucus. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre,ha incontrato i deputati liberali in una riunione a porte chiuse durante la quale, scrive il Guardian, circa 20 parlamentari – nessuno dei quali membro del gabinetto – hanno chiesto aldi farsi da partedi una probabile sconfitta alle prossime, che si terrannodell’autunno 2025. Altri legislatori hanno, inoltre, firmato una lettera in cui si chiede adi prendere una decisione entro il 28 ottobre, senza però dare alcuna chiara conseguenza.