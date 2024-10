Calendario Skate Canada 2024 pattinaggio artistico | programma orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta per terminare l’attesa per, seconda tappa del Grand Prix/2025 di: ecco ildettagliato con tutte le informazioni per vedere le gare. Archiviata la tappa di apertura aAmerica, il circuito si sposta in un altro paese del Nordamerica, precisamente sul ghiaccio del Scotiabank Centre di Halifax. In chiave Italia, fari puntati su Gabriele Frangipani, alla sua sesta apparizione in carriera nel circuito internazionale. Non sarà in gara, invece, la coppia d’composta da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, costretti a dare forfeit a causa del riacutizzarsi dei problemi al piede sinistro di Lucrezia infortunato alla fine della passata stagione.