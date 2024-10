Ilnapolista.it - Calafiori, sospiro di sollievo per Arsenal e Nazionale: l’infortunio al ginocchio non è grave

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Riccardoaveva chiesto il cambio al 72esimo nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per un problema il. Dai primi accertamenti, sembra non essere qualcosa difortunatamente.dinon sembra essereIl giornalista Gianluca Di Marzio riporta: La dinamica delha subito fatto tempere il peggio per il difensore italiano, ma da quanto filtra il problema didovrebbe essere menorispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Si sottoporrà presto a nuovi accertamenti che faranno definitiva chiarezza sull’entità del problema e di conseguenza sui tempi di recupero, ma al momento fortunatamente sembra scongiurato un infortunio dientità.