Lanazione.it - Bonifica, ok al bilancio del Consorzio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovo presidente deldiToscana Nord e la rinnovata assemblea potranno contare su unsolido, con i conti in ordine e la possibilità di mettere in campo sin da subito tutte le strategie operative. E’ stato infatti approvato dall’assemblea uscente, guidata dal presidente Ismaele Ridolfi, ildi previsione 2025-2027. "Un atto fondamentale per dare continuità all’attività dele per questo ringrazio tutti i membri dell’assemblea che hanno partecipato all’ultima riunione permettendo così di approvare il documento – commenta Ridolfi – . Senza ildi previsione, infatti, non sarebbe stato possibile utilizzare tutte le risorse economiche a disposizione fino alla sua approvazione da parte della nuova assemblea. Avrebbe voluto dire lavorare in dodicesimi di spesa per mesi".