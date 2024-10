Liberoquotidiano.it - Bologna, esplosione nello stabilimento Toyota: 2 morti. "Qui sempre qualcosa che non va"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È di duee un ferito in condizioni gravissime il bilancio dell'avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 17,dellaMaterial Handling a Borgo Panigale, alla periferia di. Sul posto sono arrivate immediate squadre dei vigili del fuoco, ambulanze del 118 e forze dell'ordine. Oltre al ferito grave che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di, ce ne sono altri che, fortunatamente, hanno riportato lesioni meno gravi. L'azienda in questione produce carrelli elevatori, impiega 850 persone e negli ultimi anni ha avuto una forte espansione. Proprio per oggi era in programma uno sciopero per chiedere maggiore sicurezza. "Io sul momento ho pensato che fosse un terremoto. Il botto è stato troppo forte, abbiamo pensato a una batteria esplosa.