Tvzap.it - “Boato pazzesco, come un terremoto”: terribile esplosione in Italia, ci sono morti

(Di giovedì 24 ottobre 2024), unaè avvenuta durante la serata di ieri, 23 ottobre 2024, in uno stabilimento produttivo localizzato in provincia di Bologna. L’evento è accaduto nella stessa data di uno sciopero dei dipendenti impiegati nella fabbrica volto a chiedere maggior sicurezza sul lavoro. Purtroppo, nell’incidente siregistratie feriti. Cosa sappiamo su quanto successo. () Leggi anche: È morto Simone De Luigi in unincidente d’auto Leggi anche: Grave attentato terroristico: cie ostaggialla Toyota di Bologna Un fragore assordante, vetri andati in pezzi e le pareti che sembravano quasi vibrare.queste le testimonianze di quell’l’ha vissuta dall’interno della fabbrica Toyota Material Handling.