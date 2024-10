Banca Progetto e i soldi alla ‘ndrangheta: il ruolo chiave di Maurizio Ponzoni, l’agevolatore delle cosche (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – “Secondo me, se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome, faceva una diceva 'lasciamo stare tutto’”. È una dichiarazione, emblematica secondo i giudici di Milano, resa in un'udienza lo scorso 14 marzo da Maurizio Ponzoni, ritenuto vicino a una cosca della 'ndrangheta e che avrebbe ottenuto, attraverso società a lui riconducibili, 10 milioni di euro di finanziamenti con garanzia statale da Banca Progetto Spa, l’istituto di credito milanese oggi finito in amministrazione giudiziaria. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale meneghino spiega che per quei finanziamenti “il meccanismo di concessione” era sempre lo stesso. Era lo stesso Ponzoni a relazionarsi”direttamente” coi funzionari della Banca. Ilgiorno.it - Banca Progetto e i soldi alla ‘ndrangheta: il ruolo chiave di Maurizio Ponzoni, l’agevolatore delle cosche Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – “Secondo me, seprendeva il mio nome e cognome, faceva una diceva 'lasciamo stare tutto’”. È una dichiarazione, emblematica secondo i giudici di Milano, resa in un'udienza lo scorso 14 marzo da, ritenuto vicino a una cosca della 'ndrangheta e che avrebbe ottenuto, attraverso società a lui riconducibili, 10 milioni di euro di finanziamenti con garanzia statale daSpa, l’istituto di credito milanese oggi finito in amministrazione giudiziaria. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale meneghino spiega che per quei finanziamenti “il meccanismo di concessione” era sempre lo stesso. Era lo stessoa relazionarsi”direttamente” coi funzionari della

