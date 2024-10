Avetrana, Disney tira dritto: «Faremo valere le nostre ragioni» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la decisione del tribunale di Taranto di sospendere la messa in onda della serie tv in cui viene ricostruito l'omicidio di Sarah Scazzi, il colosso streaming e la casa di produzione Groenlandia non ci stanno: «Non concordiamo con la decisione del tribunale e Faremo valere le nostre ragioni nelle sedi competenti». Laverita.info - Avetrana, Disney tira dritto: «Faremo valere le nostre ragioni» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la decisione del tribunale di Taranto di sospendere la messa in onda della serie tv in cui viene ricostruito l'omicidio di Sarah Scazzi, il colosso streaming e la casa di produzione Groenlandia non ci stanno: «Non concordiamo con la decisione del tribunale elenelle sedi competenti».

