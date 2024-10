Aperta un’inchiesta sull’esplosione alla Toyota a Bologna. Cosa sappiamo delle cause. Diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ottobre 2024 – E’ il giorno della rabbia e del dolore oggi a Bologna, dove ieri alle 17,20 una violenta esplosione ha sconvolto lo stabilimento della Toyota a Borgo Panigale, causando due morti e 11 feriti. Già aperto un fascicolo d’inchiesta. E’ in corso un sopralluogo anche questa mattina nello stabilimento. Gli accertamenti coordinati dalla procura, con la pm Mariangela Farneti, sono tesi a chiarire le cause dell’esplosione: in particolare da dove si sia sviluppata. In un primo momento, infatti, si è parlato dell’esplosione di un compressore malfunzionante. L'impatto dell'esplosione è stato talmente forte da far tremare le pareti dello stabilimento e mandare in frantumi numerosi vetri, i sopravvissuti hanno detto di aver pensato ad un terremoto. Le vittime sono Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, di 37 e 34 anni, entrambi di Bologna. Ilrestodelcarlino.it - Aperta un’inchiesta sull’esplosione alla Toyota a Bologna. Cosa sappiamo delle cause. Diretta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – E’ il giorno della rabbia e del dolore oggi a, dove ieri alle 17,20 una violenta esplosione ha sconvolto lo stabilimento dellaa Borgo Panigale, causando due morti e 11 feriti. Già aperto un fascicolo d’inchiesta. E’ in corso un sopralluogo anche questa mattina nello stabilimento. Gli accertamenti coordinati dprocura, con la pm Mariangela Farneti, sono tesi a chiarire ledell’esplosione: in particolare da dove si sia sviluppata. In un primo momento, infatti, si è parlato dell’esplosione di un compressore malfunzionante. L'impatto dell'esplosione è stato talmente forte da far tremare le pareti dello stabilimento e mandare in frantumi numerosi vetri, i sopravvissuti hanno detto di aver pensato ad un terremoto. Le vittime sono Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, di 37 e 34 anni, entrambi di

Esplosione Toyota Bologna - aperta un’inchiesta. Cosa sappiamo sulle cause. Diretta - L'azienda si è detta pronta a collaborare per fare piena luce. La comunità bolognese, nuovamente colpita al cuore, dopo l’alluvione, è sconvolta e si stringe tutta attorno alle famiglie delle vittime. L'impatto dell'esplosione è stato talmente forte da far tremare le pareti dello stabilimento e mandare in frantumi numerosi vetri, i sopravvissuti hanno detto di aver pensato ad un terremoto. (Ilrestodelcarlino.it)

Tragica esplosione alla Toyota di Bologna - morti due operai. “Sembrava un terremoto” - Ironia della sorte, oggi nella fabbrica della Toyota era previsto uno sciopero per chiedere maggiore attenzione sul tema sicurezza. Sul posto è giunto anche Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che ha sospirato amaramente: “Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro”. Dopo l’allarme sono sopraggiunti sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e personale sanitario. (Dayitalianews.com)

Bologna - esplosione in capannone Toyota : due morti e 8 feriti - Due operai sono morti almeno altri due sono rimasti feriti in maniera grave, mentre altri hanno riportato ferite superficiali. Erano le 17 di ieri quando un’esplosione, tanto improvvisa quanto violenta, probabilmente di un compressore, ha trasforma un normale pomeriggio in fabbrica in una tragedia. (Imolaoggi.it)