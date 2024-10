Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 24 Ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 24 Ottobre Alonso ordina ad Abel di fingere un peggioramento delle condizioni di Curro per proteggerlo, mettendolo in isolamento. Nel frattempo, Simona viene incaricata di occuparsi della sua alimentazione, e Jana riceve il compito di assisterlo. Cruz esprime il suo disaccordo con la decisione di Alonso. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 24 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 24Alonso ordina ad Abel di fingere un peggioramento delle condizioni di Curro per proteggerlo, mettendolo in isolamento. Nel frattempo, Simona viene incaricata di occuparsi della sua alimentazione, e Jana riceve il compito di assisterlo. Cruz esprime il suo disaccordo con la decisione di Alonso.

