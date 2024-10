Angelo Coviello | Stop agli aiuti di stato per le catastrofi Eventi estremi troppo poche le Pmi assicurate

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Bene la nuova misura che obbliga le aziende a stipulare polizze assicurative contro i danni causati danaturali avversi. In Italia i numeri sono bassi e devono far riflettere: solo il 5% circa delle aziende sono coperte da polizze assicurative, contro il 6% del patrimonio abitativo. L’Italia, vulnerabileimpatti crescenti dei cambiamenti climatici, si allinea finalmentealtri Stati europei, dove tale obbligo è già previsto in materia di gestione del rischio”. Così, assicuratore e Ceo della società di brokeraggio Igb Broker, commenta l’introduzione da parte del Governo italiano dell’obbligo di assicurazione per le imprese contro i danni daci, contenuta nell’ultima Legge di Bilancio.