Angelina Mango troppo magra, che malattia l'ha costretta ad annullare il tour? Ecco cosa sappiamo

cosa succede ad Angelina Mango? La cantante ha deciso di annullare il suo tour: è colpa di una malattia? L'annuncio arriva da Instagram. Proprio di recente, i fan della cantante hanno notato un dimagrimento repentino e immediatamente si sono preoccupati; le voci devono essere arrivate alla diretta interessata, che nelle ultime ore ha deciso di prendere la parola su quanto stia accadendo. cosa ha detto? Nel frattempo, il suo tour autunnale è stato annullato. Angelina Mango avrebbe ben presto dovuto calcare i palchi d'Italia e d'Europa, ma a quanto pare non sarà così. I fan speranzosi di poterla ammirare nelle sue performance live dovranno aspettare che la cantante torni in forma splendente. Che malattia ha? L'artista ha parlato di "necessità di fermarsi".

Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute : “Voglio prendermi cura di me stessa” - Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi” scrive Angelina Mango. . Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute Angelina Mango cancella il suo tour per motivi di salute: lo ha annunciato la stessa cantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, in una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. (Tpi.it)

Musica : Angelina Mango - “stop al tour per motivi di salute” - In tutto in programma erano previsti undici appuntamenti nei club, che hanno registrato il tutto esaurito in tutta Italia. «Ho iniziato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi ei concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – ha scritto l’artista nel suo messaggio -. (Ildenaro.it)

Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute - Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni ha dichiarato la cantante. Angelina Mango si ferma. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. (Davidemaggio.it)