Almanacco | Giovedì 24 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 24 ottobre è il 297º giorno del calendario gregoriano (il 298º negli anni bisestili). Mancano 68 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Raffaele arcangelo (messa tridentina). Aforisma di ottobre: il mese giusto per imparare a scottarsi le dita con le caldarroste

Almanacco di oggi, 24 ottobre: una casa per tutte le nazioni - Il 24 ottobre 1946 entrò in vigore la carta delle Nazioni unite, il trattato che istituiva l’Onu. Il sogno iniziale dei vertici dell’organizzazione era costruire una città ex novo per ospitare il prop ... (repubblica.it)

Accadde oggi: 24 ottobre, almanacco del giorno - 1918 – Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Vittorio Veneto 1922 – A Napoli si tenne il raduno di camicie nere che doveva servire da “prova generale” per la futura Marcia su Roma. 1929 – ... (globalist.it)