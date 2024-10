Allerta arancione a Spezia e provincia: possibili temporali forti e scuole chiuse (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Spezia, 24 ottobre 2024 – Pioggia forte e temporali: un’intensa perturbazione potrebbe attraversare Spezia e provincia nella giornata di venerdì 25 ottobre. Per questo l’Arpal ha diramato un’Allerta meteo arancione per il capoluogo spezzino e tutta la provincia. L’Allerta sarà invece gialla per Genova. Il levante ligure dovrebbe essere dunque interessato dall’ondata di maltempo più importante. Una giornata, quella di venerdì, in cui molte attività a Spezia saranno chiuse. Comprese le scuole. Lanazione.it - Allerta arancione a Spezia e provincia: possibili temporali forti e scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La, 24 ottobre 2024 – Pioggia forte e: un’intensa perturbazione potrebbe attraversarenella giornata di venerdì 25 ottobre. Per questo l’Arpal ha diramato un’meteoper il capoluogo spezzino e tutta la. L’sarà invece gialla per Genova. Il levante ligure dovrebbe essere dunque interessato dall’ondata di maltempo più importante. Una giornata, quella di venerdì, in cui molte attività asaranno. Comprese le

Provincia di La Spezia - prosegue l’allerta arancione : scuole chiuse anche venerdì 18 ottobre - . La Spezia, 17 ottobre 2024 – In provincia di La Spezia, visto l’estendersi dell’allerta meteo arancione (che coinvolge l'intero territorio provinciale con modalità diverse) anche a venerdì 18 ottobre, «ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari» il presidente ha decretato l'estensione della sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia anche nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024 fino alle ore 16. (Lanazione.it)

Maltempo - allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova - La Spezia e Savona - Sarà invece gialla in 7. (Adnkronos) – Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria – Genova, La Spezia e Savona […] L'articolo Maltempo, allerta meteo arancione in 2 regioni. Causa ondata di maltempo scatta oggi, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo arancione in due regioni. (Webmagazine24.it)

