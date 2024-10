Addio a Giuseppe Micheli, ex consigliere e assessore a Lecco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lutto in città: si è spento, all'età di 84 anni, l'architetto Giuseppe Micheli. Molto conosciuto a Lecco per la sua attività professionale, Micheli era stato anche esponente dell'Amministrazione comunale: fu infatti consigliere comunale, nonché assessore, tra il 1993 e il '94 nell'allora giunta Leccotoday.it - Addio a Giuseppe Micheli, ex consigliere e assessore a Lecco Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lutto in città: si è spento, all'età di 84 anni, l'architetto. Molto conosciuto aper la sua attività professionale,era stato anche esponente dell'Amministrazione comunale: fu infatticomunale, nonché, tra il 1993 e il '94 nell'allora giunta

