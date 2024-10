Action apre nella Tuscia, venti nuovi posti di lavoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Action arriva nella Tuscia. La catena di discount non food sabato 26 ottobre apre il 12esimo store nel Lazio. A Civita Castellana, il primo in provincia di Viterbo. Il negozio è gestito da uno staff di venti dipendenti, per altrettanti nuovi posti di lavoro. "Siamo molto felici di dare il Viterbotoday.it - Action apre nella Tuscia, venti nuovi posti di lavoro Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)arriva. La catena di discount non food sabato 26 ottobreil 12esimo store nel Lazio. A Civita Castellana, il primo in provincia di Viterbo. Il negozio è gestito da uno staff didipendenti, per altrettantidi. "Siamo molto felici di dare il

Salmonella nelle scuole di Firenze - la class action dei genitori : «La salute dei nostri bambini è stata messa a rischio» - «Chiediamo come gli enti preposti intendano dichiarare il processo di controllo e se possono nascere collaborazioni in questo senso con le famiglie – afferma la portavoce Letizia Marchese al giornale di Firenze – visto che i nostri bambini e noi siamo le persone coinvolte e siamo stati noi con i nostri figli a soffrire». (Open.online)

One Piece 2 : chi è Lera Abova - l'interprete di Nico Robin nella seconda stagione del live action - Nonostante non sia ancora arrivato l'annuncio sugli account ufficiali, Netflix ha finalmente trovato la sua Nico Robin: sarà Lera Abova a interpretare l'archeologa dei Mugiwara in One Piece 2. Lera Abova, modella e attrice russa, è stata scelta per interpretare Nico Robin nella versione live action di One Piece: scopriamo qualcosa in più su di lei. (Movieplayer.it)

STMicroelectronics nella bufera legale : avviata class action dopo crollo in Borsa - Gli investitori sostengono che l’improvvisa revisione delle previsioni abbia causato gravi perdite per chi aveva puntato sul titolo, e accusano la società di non aver gestito adeguatamente le informazioni sui suoi risultati economici. La riduzione ha pesato soprattutto sui profitti operativi previsti, aprendo un vuoto di quasi un miliardo di dollari rispetto ai guadagni dell’anno precedente. (Quifinanza.it)