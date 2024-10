Agi.it - A San Gallo la Fiorentina canta quattro volte

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Un primo tempo sottotono e una ripresa dominante, cambiando mentalità e trovando un sontuoso Sottil. Lasconfigge così il San, rimontando dallo svantaggio e salendo a quota 6 punti col 4-2 odierno. Il primo tempo è tutt'altro che positivo per i viola, che soffrono l'intensità dei rivali e il clima caldissimo del Kybunpark: la sfida viene interrotta dueper il lancio dei fumogeni, portando a un maxi-recupero che sfiora gli otto minuti. Spingono subito gli svizzeri con Gortler, ma rispondono Kouamè e Sottil. Al 23' ecco l'errore difensivo che costa carissimo ai viola: Martinez Quarta perde palla, Quintillà aziona Mambimbi e quest'ultimo incrocia alle spalle di Terracciano. Il Sansfiora anche il bis, poi si trincera in difesa. Di Martinez Quarta e Sottil le migliori occasioni per la, che spinge e va al riposo in svantaggio.