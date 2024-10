Ilrestodelcarlino.it - A folle velocità sulla via Emilia. Sorpresi a viaggiare ai 140 orari

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lanciato a 146 chilometriviaall’altezza di San Martino in Riparotta, non distante dal gruppo di case che si incontra andando verso Santa Giustina. Ad avere toccato lain quel tratto, oltre il doppio di quella consentita, ovvero 70 chilometri, non è un suv o un’auto sportiva, e nemmeno una ammiraglia elettrica lanciata verso il futuro. E’ bastata una Clio con oltre una ventina di anni alle spalle, sfruttando ogni scoppio del motore. Difficile dire se chi era alla guida abbia guardato con più attenzione quello che gli scivolava attorno in un attimo o il tachimetro, di certo ad avere inquadrato l’auto ci ha pensato l’apparecchiatura del telelaser. Il fatto si è verificato pochi giorni fa, per l’esattezza domenica. E non è stato un evento eccezionale.