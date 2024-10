Sport.quotidiano.net - Youth league. Ossola l’acciuffa nel recupero. La Primavera pareggia coi belgi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Milanacciuffa un pari in extremis contro il Bruges, dopo una partita praticamente dominata (19-7 il conteggio delle conclusioni). Dopo lo 0-0 col Liverpool e l’1-3 contro il Leverkusen, secondo punto per i rossoneri sotto gli occhi della dirigenza (Ibrahimovic, Moncada, D’Ottavio, Kirovski e Vergine). Nel 4-3-3 di Guidi anche Malaspina e Liberali, prelevati da Milan Futuro.in vantaggio a fine primo tempo: Stalmach stecca in disimpegno, Furo ringrazia, dribbla Pittarella e segna a porta vuota. Nella ripresa il Milan attacca a testa bassa eal quinto di: traversone di Comotto incornato in rete da. MILAN-BRUGES 1-1 (0-1) Marcatori: 41’ Furo (B), 50’ st(M). L.M.